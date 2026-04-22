3 Ribu Personel Amankan Laga Panas Persib vs Arema
jpnn.com - Polrestabes Bandung menerjunkan 3.000 personel untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.
Big match pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 itu diprediksi bakal dihadiri puluhan ribu Bobotoh yang memenuhi stadion.
Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya mengatakan rapat koordinasi pengamanan telah dilakukan bersama panitia pelaksana pada Jumat lalu.
Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk antisipasi kemungkinan kedatangan Aremania -suporter Arema- ke stadion.
"Kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dari pihak pengamanan maupun dari internal selaku pelaksana."
"Kemudian dari kegiatan pengamanan tersebut, kami mempersiapkan personel untuk mengamankan lebih kurang 3.000 personel," kata Adiwijaya saat ditemui di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan pihaknya bersama personel gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB.
Bobotoh yang hadir pun diminta tertib dan menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung.
