3.000 Peserta Banjiri Turnamen Domino Bupati Cup II 2026, Hotel Penuh dan Ekonomi Lokal Melejit

jpnn.com, SIDRAP - Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi pusat perhatian pencinta olahraga asah otak nasional melalui gelaran Open Tournament Domino Nene Mallomo Bupati Cup II 2026.

Ajang bergengsi yang berlangsung di Stadion Ganggawa Sidrap pada 11–12 April 2026 ini diikuti oleh 1.536 tim atau lebih dari 3.000 peserta yang datang dari berbagai provinsi, mulai dari Sulawesi hingga Kalimantan.

Turnamen yang diselenggarakan oleh Nene Mallomo dan disponsori oleh Higgs Games Island (HGI) bekerja sama dengan PORDI Sulsel serta PORDI Sidrap ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif.

Gelaran ini mengusung misi besar untuk mentransformasi citra domino dari sekadar hiburan masyarakat di warung kopi menjadi cabang olahraga kompetitif (mind sport) yang terstandarisasi.

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif berharap kegiatan ini mampu mendongkrak sektor pariwisata daerah melalui konsep sport tourism.

“Domino sudah jadi budaya. Kalau dikemas dengan baik, bisa jadi daya tarik wisata,” katanya saat membuka acara di Stadion Ganggawa, Sabtu malam (11/4/2026).

Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Andi Rahmat menjelaskan bahwa selain mengejar prestasi, turnamen ini juga menjadi sarana melestarikan nilai kearifan lokal.

“Domino bukan sekadar hiburan, tetapi sarana mempererat silaturahmi lintas daerah,” ujarnya.