menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » 3.000 Porsi Makanan Hangat Disalurkan untuk Warga dan Pengungsi Gaza

3.000 Porsi Makanan Hangat Disalurkan untuk Warga dan Pengungsi Gaza

3.000 Porsi Makanan Hangat Disalurkan untuk Warga dan Pengungsi Gaza
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebanyak 3.000 porsi makanan hangat disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga Gaza. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama LAZ Muhajir menyalurkan 3.000 porsi makanan siap saji melalui program Hotmeals bagi warga dan keluarga pengungsi terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut didistribusikan pada 10–16 September 2026 di sejumlah wilayah Jalur Gaza, meliputi Deir Al Balah, Al Maghazi Area, Al Zawadiyah Area, dan Al Mawasi Area.

Sebanyak 3.000 porsi makanan hangat berupa nasi kebuli dan ayam shawarma disalurkan selama enam hari.

Baca Juga:

Setiap hari, sebanyak 500 porsi makanan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga dan keluarga pengungsi di tengah kondisi darurat.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan, penyaluran makanan siap saji merupakan bagian dari upaya Baznas membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan di Palestina.

"Melalui program Hotmeals ini, kami berharap makanan yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan warga dan keluarga pengungsi di Gaza,” ujar Sodik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Menurut Sodik, kolaborasi dengan LAZ Muhajir menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk membantu masyarakat Gaza. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” katanya.

Sebanyak 3.000 porsi makanan hangat disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga Gaza.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co