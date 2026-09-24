3.000 Porsi Makanan Hangat Disalurkan untuk Warga dan Pengungsi Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama LAZ Muhajir menyalurkan 3.000 porsi makanan siap saji melalui program Hotmeals bagi warga dan keluarga pengungsi terdampak krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut didistribusikan pada 10–16 September 2026 di sejumlah wilayah Jalur Gaza, meliputi Deir Al Balah, Al Maghazi Area, Al Zawadiyah Area, dan Al Mawasi Area.

Sebanyak 3.000 porsi makanan hangat berupa nasi kebuli dan ayam shawarma disalurkan selama enam hari.

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Setiap hari, sebanyak 500 porsi makanan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga dan keluarga pengungsi di tengah kondisi darurat.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan, penyaluran makanan siap saji merupakan bagian dari upaya Baznas membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan di Palestina.

"Melalui program Hotmeals ini, kami berharap makanan yang disalurkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan warga dan keluarga pengungsi di Gaza,” ujar Sodik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Sodik, kolaborasi dengan LAZ Muhajir menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk membantu masyarakat Gaza. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” katanya.