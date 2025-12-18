3.067 Tenaga Non-ASN Terima SK PPPK Paruh Waktu, Ada Peluang Jadi Full Time
jpnn.com - MATARAM - Sebanyak 3.067 honorer atau tenaga non-ASN menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Mereka merupakan tenaga non-ASN di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan bahwa ke depan jika memenuhi persyaratan serta kebutuhan organisasi, maka PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk melangkah ke jenjang PPPK penuh waktu atau full time.
"Oleh karena itu, profesionalisme, disiplin, dan etos kerja harus terus dijaga dan ditingkatkan," katanya saat penyerahan SK secara simbolis kepada perwakilan PPPK paruh waktu dan disaksikan jajaran pejabat setempat di Lapangan Sangkareang, Mataram, Kamis (18/12).
Dia mengatakan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian negara hadir untuk memberikan kejelasan hubungan kerja, perlindungan, serta pengakuan formal terhadap kontribusi pegawai non-ASN selama ini.
Transformasi status itu juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, yaitu membangun aparatur yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Skema PPPK paruh waktu menjadi wadah dan ruang pengabdian untuk terus menunjukkan kinerja terbaik.
Regulasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi PPPK paruh waktu untuk berkembang, meningkatkan kompetensi.
3.067 honorer atau tenaga non-ASN menerima SK PPPK paruh waktu. Ada peluang jadi PPPK penuh waktu atau full time.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seluruh ASN PNS & PPPK WFA 29-31 Desember, Swasta Diimbau Ikut Terapkan
- Seleksi ASN Tingkat Instansi Mulai Diterapkan, Kali Ini 32 Ribu Formasi PPPK
- 2.595 Honorer Terima SK PPPK Paruh Waktu, Guru dan Tendik Cuma Sebegini
- Tahapan Seleksi PPPK dan CPNS 2026 Formasi Khusus Ini Dikebut
- 2 Hal Penting Penentu Pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi Pegawai Full Time
- PNS dan PPPK Diwajibkan Berbelanja di Pasar