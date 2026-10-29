31 Warga Diajak Merancang Sistem Pemilu lewat Majelis Publik

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 31 warga dari 16 provinsi dengan berbagai latar belakang profesi dan tingkat pendidikan terlibat dalam perumusan rekomendasi sistem pemilu yang mereka inginkan.

Mereka diajak melakukan proses musyawarah dengan cara baru lewat program Majelis Publik.

Mengusung tema “Merancang Bersama Pemilu yang Kita Inginkan”, kegiatan pada 24–25 Oktober 2026 itu diinisiasi oleh The Reformist, platform publikasi dan keterlibatan publik dari Think Policy yang mengangkat gagasan dan upaya perubahan kebijakan.

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Deputy Head of Convening Think Policy Efraim Leonard mengatakan Majelis Publik mengadaptasi konsep citizens’ assembly, yaitu pelibatan warga yang dipilih melalui undian (sortition) untuk mempelajari isu kebijakan, bermusyawarah, dan merumuskan rekomendasi bersama.

Efraim mengatakan berbeda dari forum kebijakan yang umumnya dihadiri oleh pakar atau pegiat isu tertentu, Majelis Publik terbuka bagi semua warga berusia 16 tahun ke atas, tanpa persyaratan pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman dalam kebijakan publik atau politik.

Menurut dia, forum ini mengikuti prinsip bahwa pengalaman hidup setiap warga sama berharganya.

“Majelis Publik kami rancang agar siapa pun bisa berpartisipasi di dalam proses deliberasi, baik yang terbiasa membahas politik maupun yang baru pertama kali terlibat,” ujar Efraim.

Peserta tidak langsung diminta berpendapat, tetapi diajak saling mengenal, membayangkan wakil rakyat yang diharapkan, lalu mendalami isu dan mendengarkan perspektif berbeda sebelum menyusun rekomendasi bersama.