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3.150 Keluarga Brebes Siap Mandiri, Pamit dari PKH Tahun Ini

3.150 Keluarga Brebes Siap Mandiri, Pamit dari PKH Tahun Ini
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Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Brebes menyiapkan graduasi mandiri bagi 3.150 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini. Foto: dok sumber

jpnn.com, BREBES - Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Brebes menyiapkan graduasi mandiri bagi 3.150 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini.

Kondisi ekonomi keluarga-keluarga ini sudah membaik dan mereka tidak lagi membutuhkan bantuan PKH.

Mereka akan dilepas dari daftar penerima dalam acara graduasi yang direncanakan berlangsung Oktober ini.

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Jumlah itu naik sekitar 30 persen dibanding 2025, ketika 2.420 keluarga di Brebes keluar dari PKH lewat graduasi mandiri.

Ketua Tim PKH Kabupaten Brebes, Hendrik Maulana, menjelaskan graduasi mandiri sebagai kondisi ketika keluarga penerima manfaat (KPM) sudah mampu mandiri secara sosial ekonomi.

Keluarga itu kemudian, secara sukarela atau berdasarkan hasil verifikasi, dinyatakan tidak lagi membutuhkan bansos. "Graduasi adalah kelulusan KPM dari ketergantungan menuju kemandirian," ujarnya.

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Pendamping, kata Hendrik, memegang prinsip "bansos sementara, berdaya selamanya".

Bantuan sosial ditujukan untuk memberdayakan keluarga penerima, bukan membuat mereka bergantung seumur hidup.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes Imam Baehaqi mengatakan graduasi ini menunjukkan kerja sama pusat dan daerah berjalan sampai ke tingkat keluarga.

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