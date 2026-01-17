menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 316 Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan Sudah Ditutup

316 Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan Sudah Ditutup

316 Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan Sudah Ditutup
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT KAI Daop 1 Jakarta saat sosialisasi bahaya menerobos jalur kereta di sejumlah perlintasan sebidang di Jakarta, Rabu (14/10). Foto: Dokumentasi Humas PT KAI Daop 1 Jakarta

jpnn.com - JAKARTA – Sepanjang 2025, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menutup 316 perlintasan sebidang yang dinilai rawan kecelakaan.

Penutupan ratusan perlintasan sebidang itu untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

"KAI telah menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 yang dinilai rawan kecelakaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat (16/1).

Baca Juga:

Dia menuturkan setiap perlintasan sebidang adalah ruang temu antara perjalanan dan keselamatan.

Di titik inilah peran pengguna jalan dan perjalanan kereta api saling melengkapi untuk menciptakan mobilitas yang aman dan nyaman.

Sepanjang 2025, lanjutnya, KAI memperkuat komitmen keselamatan melalui penutupan perlintasan berisiko, peningkatan edukasi publik, serta penguatan penegakan aturan demi melindungi pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

Baca Juga:

"Penutupan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, sekaligus mendukung agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi," ujar Anne.

Selain itu KAI memperkuat pendekatan edukatif guna membangun budaya disiplin berlalu lintas.

Sepanjang 2025, PT KAI menutup ratusan perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co