32 Besar Orleans Masters 2026: Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin Mulus, Rian/Rahmat Terjungkal

jpnn.com - Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kompak melangkah ke 16 besar Orleans Masters 2026.

Berlaga di Palais des Sports, Selasa (17/3) Leo/Bagas mampu meraih kemenangan atas wakil Taiwan Chen Cheng Kuan/Lin Bing Wei 21-13, 21-15.

Kemenangan tersebut juga diikuti Raymond/Joaquin yang mengatasi perlawanan pasangan Singapura, Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong dua gim langsung 21-13, 21-16.

Sayang, kegemilangan Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin tidak diikuti oleh pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Langkah Rian/Rahmat di turnamen BWF Super 300 itu langsung terhenti seusai bertekuk lutut di hadapan ganda putra Jerman Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen lewat pertarungan rubber game 19-21, 21-16, 16-21.

Hasil ini sejatinya menjadi awal yang baik untuk sektor ganda putra Indonesia pada ajang Orleans Masters 2026.

Menarik ditunggu perjuangan wakil Merah Putih pada ajang Orleans Masters 2026.

Rencananya babak 16 besar akan bergulir Kamis (19/3) di Palais des Sports, Prancis.(bwf/mcr16/jpnn)