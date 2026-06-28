32 Besar Piala Dunia 2026: Kongo Jumpa Inggris, Korea Menangis

jpnn.com - ATLANTA - Kongo menyudahi perlawanan wakil Asia Uzbekistan 3-1 pada pertarungan terakhir di Grup K Piala Dunia 2026.

"Republik Demokratik Kongo meraihnya dengan susah payah, bangkit dari ketertinggalan satu gol dan gol yang dianulir untuk mendapatkan hasil yang memperpanjang petualangan luar biasa mereka di Piala Dunia," kupasan awak FIFA.

"Tim debutan Uzbekistan pun pulang setelah finis di posisi terbawah Grup K."

Hasil itu membuat Kongo finis sebagai peringkat ketiga grup, di bawah si juara Kolombia dan runner up Portugal (pada waktu yang sama Kolombia vs Portugal 0-0).

Kongo pun berhak masuk 32 Besar sebagai satu dari delapan peringkat ketiga terbaik dan menantang Inggris di babak gugur pertama tersebut.

Keberhasilan Kongo memastikan Korea yang nasibnya sempat terkatung-katung, sudah boleh menangis, dan pulang. (fifa/jpnn)

fifa

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Minggu, 28/6 pukul 09.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2

Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0

Grup L: Inggris vs Ghana 0–0

Grup L: Panama vs Kroasia 0–1

Grup K: Kolombia vs Kongo 1–0

MD3 Grup

Grup B: Swiss vs Kanada 2-1

Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1

Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3

Grup C: Maroko vs Haiti 4–2

Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3

Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0

Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2

Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1

Grup F: Jepang vs Swedia 1–1

Grup F: Tunisia vs Belanda 1–3

Grup D: Turki vs Amerika Serikat 3–2

Grup D: Paraguay vs Australia 0–0

Grup I: Norwegia vs Prancis 1-4

Grup I: Senegal vs Irak 5-0

Grup H: Tanjung Verde vs Arab Saudi 0–0

Grup H: Uruguay vs Spanyol 0–1

Grup G: Mesir vs Iran 1–1

Grup G: Selandia Baru vs Belgia 1–5

Grup L: Panama vs Inggris 0-2

Grup L: Kroasia vs Ghana 2-1

Grup K: Kolombia vs Portugal 0-0

Grup K: Kongo vs Uzbekistan 3–1

Jadwal Ahad (28/6)

Grup J: Aljazair vs Austria – kick off 09.00 WIB

Grup J: Yordania vs Argentina – kick off 09.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)

B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (4) | 3. Paraguay (4) | 4. Turki (3)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (7) | 2. Jepang (5) | 3. Swedia (4) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Belgia (5) | 2. Mesir (5) | 3. Iran (3) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (7) | 2. Tanjung Verde (3) | 3. Uruguay (2) | 4. Arab Saudi (2)

I: 1. Prancis (9) | 2. Norwegia (6) | 3. Senegal (3) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3) | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)

K: 1. Kolombia (7) | Portugal (5) | 3. Kongo (4) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (7) | 2. Kroasia (6) | 3. Ghana (4) | 4. Panama (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

fifa