32 Calon PPPK Tidak Ikut Dilantik Hari Ini, Penyebabnya Bikin Penasaran

jpnn.com - REJANG – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan dilantik hari ini, Selasa (28/10).

Adapun jumlah PPPK di Rejang Lebong yang akan dilantik hari ini sebanyak 1.106 pegawai.

"Pelantikan 1.106 PPPK lulus seleksi pada tahap I ini akan dilaksanakan Selasa, tanggal 28 Oktober 2025, bertempat di Lapangan Pemkab Rejang Lebong," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong Erwan Zuganda di Rejang Lebong, Senin (27/10).

Dia menjelaskan, pelantikan PPPK yang lulus seleksi tahap I tersebut akan dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong seusai pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025.

Kalangan PPPK yang akan dilantik ini, kata dia, semula berjumlah 1.143 orang.

Namun, 32 orang lainnya belum bisa dilantik karena masih terkendala dengan masalah administrasi maupun hal lainnya.

"Untuk yang belum dilantik ini sebanyak 32 orang, karena masih memiliki catatan administrasi yang perlu diselesaikan maupun diklarifikasi. Sementara lima orang lainnya ada yang meninggal dan mengundurkan diri," terangnya.

Para PPPK yang akan dilantik itu sendiri sebelumnya sudah melewati proses administrasi dan verifikasi berkas peserta lulus yang dinyatakan sudah beres dan tinggal menunggu pelantikan saja.