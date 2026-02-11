32 Pemanen Terbaik PTPN IV Terima Apresiasi Bersama Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) memberikan apresiasi kepada 32 pemanen dari berbagai wilayah operasional, mulai dari Langsa, Aceh, hingga Sulawesi.

Mereka diterbangkan khusus ke Kota Gudeg dalam program bertajuk Journey of Excellence. Tidak sendiri, mereka datang bersama keluarga.

Acara yang dihadiri jajaran direksi dan komisaris PTPN IV itu dirancang bukan sekadar seremoni.

Selain pemberian penghargaan, peserta mengikuti sesi penguatan kompetensi yang difasilitasi bersama PT LPP Agro Nusantara serta kegiatan kebersamaan keluarga.

Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa, menegaskan posisi strategis para pemanen dalam rantai produksi perusahaan perkebunan sawit tersebut.

“Rekan-rekan pemanen adalah garda terdepan yang memegang kendali atas nadi perusahaan ini. Kami ingin memastikan semangat dan kesejahteraan mereka menjadi prioritas,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, perusahaan menargetkan para penerima penghargaan dapat menjadi contoh di unit masing-masing. Mereka diharapkan menularkan disiplin, kepatuhan terhadap standar operasional, serta etos kerja yang kuat untuk mendukung target operasional 2026.

Manajemen menilai dukungan keluarga berperan besar dalam menjaga konsistensi kinerja pekerja lapangan. Karena itu, penghargaan dirancang menyentuh tidak hanya aspek profesional, tetapi juga emosional.