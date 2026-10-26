32 Perusahaan Terseret Dugaan Karhutla, Pemerintah Didesak Bertindak Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendesak pemerintah menindak tegas 32 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penindakan harus sebanding dengan dampak karhutla yang merugikan masyarakat dan negara, jangan hanya sanksi administratif.

“Negara harus tegas, tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab sesuai hukum,” kata Indrajaya, Senin (26/10).

Baca Juga: Puncak Hekrafnas 2026 Diisi Doa Bersama dan Penggalangan Donasi bagi Korban Karhutla

Dia meminta pemerintah mempertimbangkan pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan apabila ditemukan bukti pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

Menurut Indrajaya, besarnya dampak karhutla membuat pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas sanksi terhadap puluhan perusahaan tersebut.

Dia menegaskan pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, tingkat pelanggaran, tanggung jawab hukum, serta dampak yang ditimbulkan masing-masing perusahaan.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Relawan Jaga Keamanan Gunung Sumbing Melawan Karhutla

Indrajaya juga menyoroti dampak karhutla di Papua Selatan. Bencana tersebut dinilai mengganggu berbagai sektor, mulai dari perekonomian masyarakat hingga pelayanan publik.

“Pemerintah daerah yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak,” ujarnya.