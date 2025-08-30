321 Ribu Siswa Mengikuti TOBK SNBT Nasional yang Digelar Ganesha Operation

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 321.305 siswa dari berbagai daerah di Indonesia tercatat mengikuti Try Out Berbasis Komputer (TOBK) SNBT Nasional yang digelar Ganesha Operation pada 21–26 Agustus 2025.

Jumlah peserta yang fantastis itu berhasil diraih berkat kerja sama yang dilakukan oleh Ganesha Operation dengan sekolah-sekolah terbaik yang ada di setiap daerah.

Angka tersebut juga menunjukkan tingginya antusiasme siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2026, khususnya untuk memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) impian.

TOBK Nasional menjadi salah satu langkah bagi siswa untuk mengukur kemampuan sekaligus memprediksi peluang kelulusan di UTBK-SNBT 2026.

Melalui simulasi berbasis komputer tersebut, peserta dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tingkat persaingan yang sesungguhnya di tingkat nasional, sehingga bisa melakukan evaluasi dini terhadap kesiapan belajar siswa.

Kegiatan yang dilaksanakan secara gratis itu dirancang menyerupai UTBK-SNBT yang sesungguhnya, baik dari segi soal yang relevan maupun sistem pengerjaannya.

Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman mengerjakan tes secara nyata, tetapi juga mengetahui posisi mereka dibandingkan dengan ribuan peserta lain dari seluruh Indonesia.

TOBK UTBK Nasional GO: Cara Jitu Prediksi Peluang Lulus UTBK-SNBT 2026