32.412 orang di Kecamatan Batu Sopang Kini Memiliki Akses ke Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kini memiliki Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air.

Sebanyak 32.412 orang yang berada di lima desa, yakni Sungai Terik, Batu Kajang, Legai, Kasungai, dan Songka, bisa mengakses ke sumber air bersih.

Instalasi yang dibangun atas kerja sama Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo Paser dengan PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy itu, rencananya akan terhubung ke rumah-rumah warga di lima desa melalui sistem perpipaan.

Melalui infrastruktur tersebut, warga bisa mengakses air bersih.

Bupati Paser Fahmi Fadli dalam sambutannya beroperasinya WTP telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Paser, khususnya penyediaan air bersih.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Paser, yakni pengembangan infrastruktur air bersih.

“Fasilitas ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan swasta,” ujar Fahmi Fadli di acara peresmian WTP, Sabtu (30/08/2025).

Dengan dioperasikannya fasilitas tersebut, yang memungkinkan masyarakat di lima desa dapat mengakses air bersih, diharapkan kesehatan kesejahteraan dan produktivitas warga bisa meningkat.