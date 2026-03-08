33% Pasien Strok Terbukti Aritmia, Siloam TB Simatupang Kampanye Lets Check The Beat

jpnn.com, JAKARTA - Siloam Hospitals TB Simatupang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI meluncurkan kampanye edukatif bertajuk "Let’s Check The Beat".

Inisiatif tersebut digagas sebagai respon terhadap meningkatnya kasus gangguan irama jantung di tengah masyarakat.

Tujuannya, mengajak masyarakat untuk lebih mengenal aritmia atau gangguan irama jantung beserta faktor risikonya.

Pengetahuan yang memadai diharapkan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi kondisi kesehatan mereka secara mandiri sejak dini.

Selain itu, inisiatif ini juga hadir untuk mengimbau publik tentang pentingnya melakukan deteksi dini.

Langkah preventif ini sangat krusial guna mencegah komplikasi serius yang mengancam nyawa, seperti strok dan gagal jantung.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengungkapkan penyakit jantung sudah menjadi tantangan besar bagi kesehatan global maupun nasional.

Sebagaimana diketahui, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit pembunuh nomor satu di dunia dan di Indonesia.