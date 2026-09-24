330 Penampil Siap Selebrasi di Pestapora 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Pestapora 2026 akan segera digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Jakarta pada 25, 26, dan 27 September 2026.

Acara yang dipromotori oleh Boss Creator itu sedang bersiap menjadi ruang bertemu bagi musisi, penonton, komunitas, dan siapa pun yang selama ini tumbuh bersama.

Pestapora 2026 kembali membuka tiga hari perayaan musik di Indonesia dalam bingkai yang sama seperti yang dikenal sejak awal, yaitu One Stop Celebration.

Sejak pertama kali digelar, Pestapora selalu menjadi tempat di mana beragam bentuk hiburan berkumpul tanpa sekat. Selama tiga hari, penonton dapat berpindah dari satu panggung ke panggung lain, menemukan lagu yang telah menemani generasi selama puluhan tahun, sekaligus mendengar nama-nama yang tengah membentuk warna musik hari ini.

Tahun ini, sebanyak 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan akan meramaikan Pestapora 2026, mulai dari musisi lintas generasi dan kolaborasi yang mempertemukan berbagai warna musik, hingga beragam pengalaman di luar panggung yang dirancang untuk membuat penonton terus menjelajah.

Bukan sekadar menampilkan satu pertunjukan, Pestapora 2026 mengajak pengunjung menikmati perjalanan dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya dalam satu perayaan.

Melengkapi rangkaian tersebut, Pestapora tahun ini juga menghadirkan 60 tenant UMKM F&B di Hall D2 yang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman bagi para pengunjung.

“Pestapora selalu kami bayangkan sebagai sebuah ruang yang hidup selama beberapa hari, namun memorinya bertahan hingga kapanpun. Di mana musik, komunitas, kreativitas, dan berbagai cerita bertemu dalam satu ruang. Setiap tahun kami belajar dari orang-orang yang datang dan menjadi bagian dari Pestapora. Karena pada akhirnya, festival ini bukan hanya tentang apa yang kami hadirkan, tapi juga tentang bagaimana pengalaman itu dirasakan dan dimaknai bersama,” ungkap Kiki Aulia Ucup, selaku Festival Director Pestapora.