331 Kg Merkuri Hilang dari Gudang Dinas ESDM Maluku, 3 Orang Jadi Tersangka

jpnn.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku menetapkan tiga orang tersangka dan menahan mereka atas hilangnya 331 kilogram merkuri dari gudang milik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku.

Kasi Penmas Bidang Humas Polda Maluku AKP Imelda Haurissa menyebut penetapan dan penahanan ketiga tersangka dilakukan setelah kasus itu ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Ketiga pelaku sudah ditahan setelah perkara naik sidik (penyidikan) kemarin. Ketiganya sudah langsung ditahan," ujar AKP Imelda, Sabtu (3/10/2026).

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Walakin, Imelda belum bisa membuka identitas ketiga tersangka demi kepentingan penyidikan kasus itu.

Identitas ketiga tersangka belum disampaikan kepada publik karena penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Siapa mereka belum bisa, masih dalam kepentingan penyidikan dan kemungkinan ada penambahan tersangka baru," ujar Imelda.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti dalam perkara hilangnya merkuri yang sebelumnya berada dalam penguasaan gudang Dinas ESDM Maluku.

Selain menetapkan tiga tersangka, penyidik sebelumnya telah memeriksa Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Dr. Abdul Haris saat perkara masih dalam tahap penyelidikan.