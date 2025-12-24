334 Medali, Rekor Dunia, dan Dukungan Aice untuk Atlet Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - SEA Games 2025 Thailand resmi ditutup dengan catatan prestasi bersejarah bagi kontingen Merah Putih.

Indonesia sukses mengunci posisi runner-up klasemen akhir, sebuah pencapaian terbaik dalam tiga dekade terakhir.

Total 334 medali berhasil dibawa pulang, terdiri dari 91 emas, 112 perak, dan 131 perunggu.

Raihan itu menjadi bukti peningkatan kualitas atlet Indonesia yang tampil solid dan konsisten di berbagai cabang olahraga.

Dominasi pun terjadi secara merata, tidak bertumpu pada satu sektor saja.

Cabang atletik tampil sebagai lumbung emas utama dengan sembilan medali emas.

Pada cabang presisi seperti menembak dan panahan masing-masing menyumbang enam emas.

SEA Games ke-33 juga menorehkan sejarah baru lewat emas perdana Indonesia di ice hockey, basket 3x3 putri, petanque, kabaddi, hingga futsal putra.