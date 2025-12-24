menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » 334 Medali, Rekor Dunia, dan Dukungan Aice untuk Atlet Indonesia di SEA Games 2025

334 Medali, Rekor Dunia, dan Dukungan Aice untuk Atlet Indonesia di SEA Games 2025

334 Medali, Rekor Dunia, dan Dukungan Aice untuk Atlet Indonesia di SEA Games 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Atlet Indonesia di SEA Games 2025. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - SEA Games 2025 Thailand resmi ditutup dengan catatan prestasi bersejarah bagi kontingen Merah Putih.

Indonesia sukses mengunci posisi runner-up klasemen akhir, sebuah pencapaian terbaik dalam tiga dekade terakhir.

Total 334 medali berhasil dibawa pulang, terdiri dari 91 emas, 112 perak, dan 131 perunggu.

Baca Juga:

Raihan itu menjadi bukti peningkatan kualitas atlet Indonesia yang tampil solid dan konsisten di berbagai cabang olahraga.

Dominasi pun terjadi secara merata, tidak bertumpu pada satu sektor saja.

Cabang atletik tampil sebagai lumbung emas utama dengan sembilan medali emas.

Baca Juga:

Pada cabang presisi seperti menembak dan panahan masing-masing menyumbang enam emas.

SEA Games ke-33 juga menorehkan sejarah baru lewat emas perdana Indonesia di ice hockey, basket 3x3 putri, petanque, kabaddi, hingga futsal putra.

SEA Games 2025 Thailand resmi ditutup dengan catatan prestasi bersejarah bagi kontingen Merah Putih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI