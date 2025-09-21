335 Siswa Diduga Keracunan MBG, 34 Orang Sesak Napas dan Kram Otot Dada

jpnn.com - PALU - Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau penanganan pasien atau siswa yang diduga keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dirawat di RSUD Trikora Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Tim BGN didampingi pihak RSUD Trikora dan pemerintah daerah setempat melakukan peninjauan pasien.

Tim dokter perbantuan dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo juga didatangkan langsung dari Makassar pada Sabtu (20/9).

"Pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dengan memberikan obat serta penanganan medis lainnya sesuai dengan gejala yang dialami masing-masing korban," kata Direktur RSUD Trikora Feldy Deki dalam keterangannya di Palu, seperti dilaporkan Antara pada Minggu (21/9).

Dia menjelaskan bahwa hingga Sabtu (20/9) tercatat sebanyak 335 pasien dirawat sejak kasus pertama diduga keracunan MBG itu masuk pada Rabu (17/9).

Dari jumlah tersebut, 301 pasien sudah pulih dan dipulangkan, sementara 34 pasien masih dirawat karena gejala seperti sesak napas serta kram pada otot dada dan tangan.

Dia melanjutkan untuk memperkuat layanan, RSUD Trikora telah mendapatkan tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dengan empat dokter spesialis anak dan anestesi, serta tiga perawat yang langsung diterjunkan ke Salakan.

"Dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, keluarga pasien dan pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologis. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak yang turut fokus dalam menangani insiden ini," katanya.