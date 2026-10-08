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3.474 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan, 115 Warga Binaan Rutan Depok

3.474 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan, 115 Warga Binaan Rutan Depok
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Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan pemindahan narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan. Foto: Dok. Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) makin memperkuat pengamanan dan penataan warga binaan melalui kebijakan pemindahan narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmaja mengatakan sebanyak 3.474 narapidana telah dipindahkan ke Nusakambangan sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026.

“Sejak akhir 2024 hingga saat ini, sudah sebanyak 3.474 narapidana yang kami pindahkan ke Nusakambangan. Hari ini, sebanyak 313 narapidana kembali dipindahkan ke Nusakambangan,” ungkap Tatan dalam keterangan resmi, Rabu (7/10/2026).

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Menurutnya, pemindahan narapidana tersebut merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Proses pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko, pelanggaran, serta kebutuhan pembinaan masing-masing warga binaan.

Pemindahan terbaru dilakukan secara serentak terhadap 313 narapidana dari lima wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

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Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso menyatakan Nusakambangan memiliki sejumlah lapas dengan tingkat pengamanan berbeda.

Kondisi tersebut memungkinkan Ditjenpas menempatkan narapidana sesuai tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan.

Ditjenpas memperkuat pengamanan dan penataan warga binaan melalui kebijakan pemindahan narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan.

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