35 Peserta Ikuti Uji Kompetensi K3 Konstruksi di Ponpes Lirboyo Kediri

jpnn.com, KEDIRI - Sebanyak 35 peserta mengikuti uji kompetensi Petugas K3 Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (26/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan penerapan keselamatan kerja dan kualitas konstruksi di lingkungan pondok pesantren.

Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, para peserta telah menjalani serangkaian pelatihan dengan berbagai materi, di antaranya Sosialisasi Pengelolaan Sanitasi di Pondok Pesantren, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta praktik penyusunan laporan pelaksanaan keselamatan konstruksi.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap standar K3 di sektor konstruksi.

Selain pelatihan Petugas K3 Konstruksi, kegiatan serupa juga diadakan untuk tukang bangunan gedung, yang diikuti sebanyak 116 peserta.

Pelatihan tersebut mencakup materi pekerjaan struktur bawah seperti galian dan pondasi, pemasangan bata, plesteran, pemasangan keramik, pembuatan atap, hingga praktik instalasi plumbing. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga 1 November 2025.

Kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Selasa (21/10/2025).

Dalam sambutannya, da menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkeselamatan dan berkelanjutan.