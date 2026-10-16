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35 Tahun di Indonesia, McDonald's Dorong Pemasok Lokal Tumbuh dan Naik Kelas Bersama

35 Tahun di Indonesia, McDonald's Dorong Pemasok Lokal Tumbuh dan Naik Kelas Bersama
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Ilustrasi McDonald's. Foto: mcd

jpnn.com, JAKARTA - Di balik renyahnya ayam goreng atau segarnya potongan selada di meja makan McDonald’s Indonesia, ada cerita tentang rantai panjang yang menghidupkan dapur-dapur warga lokal.

Selama 35 tahun berkiprah di tanah air, jaringan restoran siap saji ini tak sekadar berjualan makanan, tetapi juga merawat ikatan dengan ratusan pemasok lokal.

Komitmen itu tecermin dari angka belanja perusahaan: sekitar 86% dari total anggaran belanja pemasok dialokasikan untuk mitra lokal.

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Bahkan, khusus bahan baku utama seperti ayam, seluruhnya dipasok 100% oleh peternak dalam negeri yang dikirim segar setiap hari ke lebih dari 300 gerai.

Belajar Standar Global dari Dapur Sendiri

Kemitraan yang terjalin puluhan tahun ini tidak berhenti pada urusan jual beli belaka.

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Bagi para pelaku usaha lokal, bergandengan tangan dengan merek global menjadi ruang untuk menyerap pengetahuan, menjalani audit rutin, hingga memahami standar kehati-hatian tingkat tinggi.

Guru Besar Strategic Management dan Marketing dari GAFM sekaligus akademisi IPB University Prof. Mochammad Mukti Ali menilai pola ini sebagai bentuk supplier upgrading.

Selama 35 tahun berkiprah di tanah air, McDonalds tak sekadar berjualan makanan, tetapi juga merawat ikatan dengan ratusan pemasok lokal

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