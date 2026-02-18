350 Brand Hingga Puluhan Musisi Siap Ramaikan JakCloth Lebaran Fair 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran JakCloth akan mengisi Ramadan tahun ini dengan menghadirkan event spesial bertajuk JakCloth Lebaran Fair 2026.

Menariknya lagi, JakCloth Lebaran Fair 2026 akan diadakan di Plaza Timur Senayan, Jakarta pada 7-18 Maret 2026 mendatang.

Ini merupakan pertama kalinya JakCloth diadakan dalam rentan waktu cukup lama untuk memuaskan para pencinta musik dan fashion.

"Konsepnya tentu hampir sama, tetapi waktunya lebih lama, yakni 12 hari. Ada 350 tenant, satu panggung musik, kompetisi, hingga kegiatan lari," kata Aa Godbless, Program Director JakCloth Lebaran Fair di Senayan, Jakarta pada Rabu (18/2).

JakCloth Lebaran Fair 2026 terus konsisten menjadi wadah bagi brand-brand lokal termasuk produk umkm yang mumpuni.

Ratusan brand clothing siap meramaikan JakCloth Lebaran Fair tahun ini denhan memberikan alternatif pilihan berbelanja sandang dengan harga yang sangat terjangkau.

“Yang sudah terdaftar 350 brand clothing yang akan ikutan di acara Jakcloth Lebaran Fair 2026 ini. Ini semua brand lokal semua yang sudah kami kurasi dengan baik dan detil. Kami berharap masyarakat bisa datang sambil ngabuburit jelang berbuka puasa. Cari-cari baju Lebaran dan kebutuhan lainnya," jelas Ucok, Founder JakCloth.

Selain menyiapkan sekitar 350 brand lokal, JakCloth Lebaran Fair 2026 juga menyajikan panggung musik yang diisi oleh penyanyi dan band papan.