jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Rangkaian program Pertamina SMEXPO 2026 secara resmi ditutup pada Minggu (15/11).

Tercatat sebanyak 354 UMKM binaan Pertamina telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Pertamina SMEXPO yang telah berlangsung sejak awal tahun di enam kota di Indonesia, dengan capaian penjualan ritel lebih dari Rp 2 miliar dan potensi kesepakatan business-to-business (B2B) mencapai Rp 34 miliar.

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Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan pencapaian ini mencerminkan keberhasilan ekosistem pembinaan UMKM yang dijalankan perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar tidak hanya mandiri secara operasional, tetapi juga mampu memperluas akses pasar hingga kancah global," ujar Baron.

Baron menyampaikan capaian transaksi dan antusiasme yang tinggi selama rangkaian Pertamina SMEXPO 2026 menunjukkan produk lokal memiliki daya saing yang kuat dan kualitas yang diakui luas oleh masyarakat.

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Sejalan dengan komitmen tersebut, VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan Pertamina SMEXPO merupakan bagian dari ekosistem pembinaan UMKM yang dijalankan Pertamina Group agar para pelaku usaha siap menghadapi pasar.