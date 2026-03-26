menu
JPNN.comJPNN.com
36 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta, Korlantas Siapkan Contraflow

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat meninjau Pos Terpadu Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (26/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, BREBES - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memantau pergerakan arus balik Lebaran 2024 di sepanjang Tol Trans Jawa.

Meski Operasi Ketupat telah berakhir, polisi kini menyiagakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan berdasarkan data proyeksi, jumlah pemudik yang melakukan perjalanan balik mencapai 3,4 juta orang. Namun, hingga saat ini masih ada ribuan kendaraan yang belum melintas.

"Dari proyeksi arus balik yang jumlahnya 3,4 juta, sampai saat ini masih tersisa 36 persen yang belum kembali," kata Irjen Agus saat meninjau Pos Terpadu Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (26/3).

Pantauan di lapangan menunjukkan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol masih tergolong padat.

Titik-titik perlambatan kendaraan terpantau terutama saat mendekati rest area.

"Terjadi perlambatan, tetapi kehadiran anggota Polri masih ada di lapangan untuk mengatur arus melalui manajemen rekayasa lalu lintas," tegasnya.

Demi mengurai kepadatan, polisi melakukan sejumlah langkah diskresi di titik-titik krusial. Salah satunya di KM 162 dan KM 169 guna menghindari penumpukan di Rest Area 164.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI