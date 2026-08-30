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36 Pos Lansia Hadir di Berbagai Sudut Kota Tangsel

36 Pos Lansia Hadir di Berbagai Sudut Kota Tangsel
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Ilustrasi - Seorang lansia menjalani pemeriksaan kesehatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menua itu pasti, tetapi tetap sehat dan bahagia di usia senja adalah pilihan yang harus diperjuangkan.

Memahami hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menghadirkan 36 Pos Lansia yang tersebar di berbagai sudut kota.

Langkah itu diambil bukan sekadar untuk menambah fasilitas kesehatan, melainkan untuk memperkuat pelayanan masyarakat hingga ke tingkat tapak.

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Pemkot ingin memastikan para warga senior mendapatkan perhatian hangat di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Di Pos Lansia, urusan kesehatan tentu jadi prioritas. Warga senior bisa memeriksakan kondisi tubuh secara berkala.

Lalu, mereka juga bisa mendeteksi penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi atau gula darah sejak dini, hingga belajar menjaga pola makan sehat.

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Namun, manfaatnya tak berhenti di tiang medis. Bagi banyak warga senior, tempat ini menjelma menjadi ruang bersosialisasi yang menghidupkan kembali hari-hari mereka.

Di sinilah mereka bisa berkumpul, bersenda gurau, bergerak lewat senam bersama, dan saling berbagi cerita.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menghadirkan 36 Pos Lansia yang tersebar di berbagai sudut kota.

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