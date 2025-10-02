3.625 Unit Lampu Jalan di Palembang Butuh Perbaikan

jpnn.com, PALEMBANG - Permasalahan lampu jalan di Palembang masih menjadi momok, setidaknya dari total 53 ribu titik lampu jalan, ada sekitar 3.625 unit yang rusak dan butuh segera diperbaiki.

Hal itu terungkap usai Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Live TikTok agar warga bisa langsung menyampaikan keluhan.

“Saya minta Dinas PU membuat simulasi terukur. Dalam 15 hari ke depan akan kami evaluasi progres perbaikannya. Kalau pemasangan baru, saat ini dilaporkan ada 33 ribu titik,” tegas Ratu Dewa saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Tasik, Kamis (02/10/2025).

Selain lampu jalan, masalah lain yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan berlubang, pohon tua, drainase tersumbat, hingga genangan air.

"Semua keluhan ini harus segera ditindaklanjuti oleh camat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Saya ingin ada progres nyata, bukan sekadar formalitas rapat. Setelah program anti mager berjalan, dalam waktu satu bulan akan saya cek langsung bersama OPD terkait untuk mencari solusi dari masalah-masalah ini,” tegas Dewa.

Selain infrastruktur, Ratu Dewa juga menekankan pentingnya mendukung program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo.

Program ini diyakini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.