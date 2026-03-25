menu
JPNN.comJPNN.com
3.702 Boks Pakaian Dalam asal Yogyakarta Meluncur ke Jepang dan Jerman 

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Busana Agracipta Remaja 1 berhasil mengekspor sebanyak 3.702 boks pakaian dalam ke pasar Jepang dan Jerman pada Kamis (12/03). Foto: Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Busana Agracipta Remaja 1 berhasil mengekspor sebanyak 3.702 boks pakaian dalam ke pasar Jepang dan Jerman pada Kamis (12/03). 

Perusahaan asal Yogyakarta itu melakukan pngiriman barang itu menggunakan dua kontainer berukuran 40 feet, dengan estimasi devisa mencapai USD363.143,4, atau sekitar Rp6 miliar. 

Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono, menyampaikan capaian ini menjadi bukti nyata daya saing produk garmen Indonesia di pasar global.

Baca Juga:

“Ekspor ini menunjukkan bahwa produk dalam negeri, khususnya dari sektor tekstil dan garmen, mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar internasional,” ujarnya. 

Dia menambahkan, Bea Cukai Yogyakarta terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal guna mendukung kelancaran kegiatan ekspor.

Menurutnya, proses yang cepat dan sesuai ketentuan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah. 

Baca Juga:

Lebih lanjut, Imam menegaskan pihaknya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan internasional.

Dia menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor sekaligus meningkatkan kontribusi devisa negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

