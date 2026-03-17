3.774 Anak Palestina di Gaza dan Yerusalem Terima Baju Lebaran
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan anak Palestina di Gaza dan Yerusalem menerima bantuan pakaian baru menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sebanyak 3.774 anak menjadi penerima manfaat dalam program “Baju Lebaran untuk Anak-Anak Palestina”.
Program tersebut disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang hidup di tengah situasi konflik di wilayah tersebut.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui mitra lokal agar pakaian baru dapat diterima langsung oleh anak-anak yang membutuhkan.
Bantuan ini diharapkan dapat memberikan keceriaan bagi mereka saat menyambut hari raya.
Deputi II Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat, mengatakan bantuan tersebut tidak hanya berupa materi, tetapi juga simbol solidaritas masyarakat Indonesia kepada anak-anak Palestina.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Gaza tidak merasa sendirian. Baju Lebaran ini adalah simbol kasih sayang dari rakyat Indonesia untuk memberikan senyum di wajah mereka di tengah situasi yang sulit,” ujar Imdadun dalam keterangannya, Senin (16/3).
Dia menjelaskan pemilihan Gaza dan Yerusalem sebagai lokasi penyaluran didasarkan pada kebutuhan bantuan kemanusiaan yang masih tinggi di wilayah tersebut.
