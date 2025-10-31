38 Finalis Duta DPD RI 2025 Mulai Karantina Nasional di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 38 pasang finalis Pemilihan Duta DPD RI 2025 resmi memulai tahap karantina nasional di Jakarta, menandai dimulainya proses grand final yang berlangsung dari 1 hingga 3 November 2025. Mereka adalah perwakilan terpilih dari setiap provinsi yang akan memperebutkan gelar duta guna menjembatani aspirasi masyarakat daerah.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif strategis untuk mendekatkan lembaga dengan generasi muda.

“Melalui para duta ini, kami ingin menghadirkan wajah baru DPD yang lebih dekat dengan rakyat, terutama generasi muda. Mereka akan menjadi agen literasi konstitusi dan penyambung suara daerah dari lapisan paling bawah,” ujar Sultan di Jakarta, Jumat (31/10).

Sultan menjelaskan bahwa Generasi Z dinilai memiliki potensi besar sebagai katalis perubahan.

“DPD melihat potensi besar anak muda untuk berperan sebagai katalis perubahan. Karena itu, kita ingin menggerakkan mereka agar tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berkontribusi nyata,” tambahnya.

Dalam karantina nasional, para finalis akan menjalani serangkaian pembekalan intensif, mencakup wawasan kebangsaan, kepemimpinan muda, public speaking, hingga etika dan table manner. Acara puncak grand final akan digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 3 November 2025.

“Duta DPD akan berperan aktif di daerah, turun ke masyarakat, mengikuti forum-forum komunitas, hingga menjadi role model kepemimpinan muda. Mereka inilah yang akan membantu memastikan suara rakyat benar-benar sampai ke Senayan,” jelas Sultan.

Proses seleksi telah berjalan sejak pendaftaran pada 27-31 Agustus 2025, dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan wawancara di tingkat provinsi. Dewan juri pada grand final nanti akan terdiri dari Pimpinan DPD RI, akademisi, publik figur, serta perwakilan kementerian dan ahli.