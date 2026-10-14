38 Finalis Siap Berebut Mahkota 20th Miss Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Miss Indonesia bakal menggelar perhelatan akbar Grand Final 20th Miss Indonesia 2026 dalam melahirkan perempuan-perempuan Indonesia berprestasi.

Acara tersebut akan disiarkan secara langsung dan eksklusif di RCTI, pada Jumat (16/10) pukul 15.55 WIB.

Sebanyak 38 finalis berbakat dari 38 provinsi di seluruh penjuru Nusantara akan bersaing memperebutkan mahkota kebanggaan.

Kehadiran mereka membawa keunikan, kekayaan budaya, serta potensi tidak terbatas dari masing-masing daerah.

Lebih dari sekadar kontes kecantikan, ajang ini memiliki filosofi mendalam untuk menemukan duta bangsa sejati, di mana ke-38 finalis tidak hanya dinilai dari kecantikan fisik semata, tetapi juga harus memenuhi kriteria utama MISS, yakni Manner (berkepribadian baik), Impressive (memberikan kesan positif), Smart (cerdas dan berwawasan luas), serta Social (memiliki jiwa sosial yang tinggi).

Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, mahkota Miss Indonesia bukan hanya simbol keindahan yang terlihat, tetapi juga cerminan karakter, kecerdasan dan kepedulian yang memberikan makna bagi sesama.

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Penyandang gelar Miss Indonesia diharapkan mampu menjadi teladan yang menginspirasi, khususnya bagi seluruh perempuan Indonesia, dan mengharumkan nama bangsa dengan karakter yang kuat di kancah internasional.

"Dua dekade perjalanan Miss Indonesia adalah dedikasi dan komitmen berkelanjutan kami dalam mencetak pahlawan-pahlawan perempuan masa kini. Mereka tidak hanya memesona secara visual, tetapi juga cerdas, berkepribadian tangguh, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam keterangannya.