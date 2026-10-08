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38 UMKM Binaan Pertamina Membidik Pasar Lebih Luas di INACRAFT October 2026

38 UMKM Binaan Pertamina Membidik Pasar Lebih Luas di INACRAFT October 2026
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38 UMKM binaan Pertamina membidik pasar lebih luas dalam The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) October 2026. Pameran ini di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 7–11 Oktober 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melibatkan 38 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mitra binaan Pertamina Group dalam pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) October 2026.

Pameran yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 7–11 Oktober 2026.

Keikutsertaan ini sebagai upaya Pertamina dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dengan memberikan kesempatan memperkenalkan produk, menjangkau pelanggan baru, dan membangun jejaring usaha.

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38 UMKM Binaan Pertamina Membidik Pasar Lebih Luas di INACRAFT October 2026

Berangkat dari kesuksesan tahun lalu di INACRAFT Oktober 2025, UMKM mitra binaan Pertamina mencatatkan transaksi hingga Rp4,7 miliar dari 32 UMKM.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memfasilitasi keterlibatan UMKM dalam pameran guna memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan.

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Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan akses pasar menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Karena itu, Pertamina terus membuka ruang bagi mitra binaan untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

38 UMKM binaan Pertamina membidik pasar lebih luas dalam The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) October 2026

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