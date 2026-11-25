jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal.

Langkah ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah yang jumlahnya mencapai sekitar 3,9 juta jiwa di Indonesia.

Menteri Mu'ti mengatakan pemerintah mengoptimalkan berbagai layanan pendidikan nonformal, mulai dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), homeschooling, hingga pembelajaran jarak jauh dan berbasis komunitas.

Kemendikdasmen bahkan membentuk direktorat baru untuk memperkuat layanan pendidikan nonformal dan informal.

"Kami membentuk satu direktorat baru, Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai satu bentuk komitmen kami untuk bagaimana agar anak-anak kita semuanya dapat mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam kegiatan Penguatan Kebahasaan dan Komitmen Akselerasi Penanganan Anak Tidak Sekolah: Menuju Jawa Barat Bebas Anak Tidak Sekolah di kantor Kemendikdasmen, Rabu (25/11).

Menurut Menteri Mu'ti, layanan pendidikan harus makin mudah diakses, fleksibel, dan terjangkau dari sisi biaya. Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung pembelajaran warga belajar kejar paket.

Menteri Mu'ti pun meminta peserta pendidikan kesetaraan tidak minder. Sebab, lulusan pendidikan nonformal memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagaimana lulusan pendidikan formal.

"Ada banyak lulusan paket yang diterima di perguruan tinggi ternama, termasuk diterima di ITB, UNPAD, dan kampus-kampus ternama yang lainnya. Jadi jangan merasa rendah diri karena banyak perguruan tinggi negeri menerima itu," tutur Mendikdasmen Abdul Mu'ti.