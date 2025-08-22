39 Perawat Indonesia Berangkat ke Belanda Melalui Binawan

jpnn.com, JAKARTA - Haru, bangga, dan optimisme mewarnai Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 saat tujuh orang perawat Indonesia resmi terbang ke Belanda pada 20 Juli 2025, disusul tiga perawat lainnya yang berangkat pada 13 Agustus 2025.

Momen ini menandai kembalinya pengiriman perawat Indonesia ke Belanda setelah jeda beberapa tahun, dan Binawan berhasil membuka pintu peluang yang lebar bagi tenaga kesehatan tanah air untuk berkarier ke Belanda.

Program ini difasilitasi oleh Binawan Group yang selama ini dikenal sebagai pelopor penempatan tenaga kerja profesional Indonesia ke luar negeri.

Melalui skema beasiswa pelatihan dan penempatan kerja ke Eropa, para perawat terpilih dipersiapkan tidak hanya secara teknis, tetapi juga dibekali kemampuan bahasa Belanda secara intensif di Erasmus Training Center.

Seluruh proses keberangkatan ini dilakukan secara resmi melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memastikan setiap langkah memenuhi standar legalitas dan perlindungan penuh bagi pekerja migran.

Binawan mencatatkan penempatan awal 39 perawat ke Belanda. Dari jumlah tersebut, 17 perawat telah resmi berangkat, sementara sisanya tengah menunggu proses penempatan resmi dari KP2MI.

Permintaan tenaga kesehatan dari Belanda pun terus mengalir, dengan angka permintaan mencapai 82 perawat untuk tahun 2025.

Di Belanda, para perawat tidak hanya akan mengisi kebutuhan sektor kesehatan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi usia lanjut, tetapi juga mengikuti program studi penyetaraan yang membuka jalan bagi peningkatan jenjang karir mereka.