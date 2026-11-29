jpnn.com, JAKARTA - Petugas Imigrasi mencegah keberangkatan sebanyak 39 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga akan dikirim untuk menjadi tentara bayaran Rusia.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko mengatakan berdasarkan data dan koordinasi dengan pihak kepolisian, para WNI tersebut terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami tunda keberangkatannya dengan bukti valid. Jadi apa yang dijanjikan, di iming-iming itu tidak akan terjadi dan mereka ini jadi 'umpan peluru' saja di sana," ungkap Hendarsam dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan setelah mencegah kepergian para WNI, pihaknya akan memasukkan mereka ke daftar Subject of Interest (SOI), yakni basis data internal Ditjen Imigrasi yang mencatat individu yang memerlukan perhatian, pemantauan, atau pemeriksaan khusus, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terkait maraknya WNI yang pergi ke Rusia tersebut, Hendarsam saat ini mengaku masih mencari tahu penyebab pastinya.

Apabila sumber masalahnya terkait lapangan pekerjaan, dia menegaskan saat ini pemerintah sedang gencar untuk membuka lapangan pekerjaan.

Dia menuturkan di beberapa wilayah kantong TPPO, para petugas Imigrasi sudah menyediakan program ketahanan pangan untuk membina masyarakat.

Wilayah kantong TPPO merupakan daerah dengan tingkat kerentanan atau jumlah kasus TPPO dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang tinggi.