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4 Alasan Bayar Pakai QRIS OVO Bisa Bikin Kamu Jadi Smart Spender

4 Alasan Bayar Pakai QRIS OVO Bisa Bikin Kamu Jadi Smart Spender
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Ilustrasi pembayaran digital melalui OVO. Foto: ovo

jpnn.com, JAKARTA - Gaya hidup tanpa uang tunai kini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Mulai dari membeli kopi, makan siang, belanja kebutuhan harian, hingga membayar parkir, semuanya bisa diselesaikan hanya dengan memindai QRIS.

OVO mencatat penggunaan QRIS makin mendominasi transaksi di merchant offline.

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Bahkan, 99 persen transaksi offline di platform tersebut dilakukan menggunakan QRIS.

Head of Strategy, Integrated Marketing Communication, Transport, OVO & Bank, Asep Haekal, mengatakan QRIS kini bukan lagi sekadar alat pembayaran untuk transaksi besar.

"Layanan tersebut sudah menjadi bagian dari aktivitas rutin masyarakat, mulai dari membeli makanan, minuman hingga membayar parkir," kata Asep dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

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Di balik kemudahannya, QRIS OVO juga dinilai bisa membantu pengguna menjadi smart spender. Setidaknya ada empat alasan.

Pertama, transaksi menjadi lebih praktis karena tidak perlu menyiapkan uang pas atau menunggu kembalian.

Di era cashless, menjadi smart spender bukan berarti mengurangi transaksi digital, melainkan memanfaatkannya secara lebih bijak.

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