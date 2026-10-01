4 Alasan Penting Reshuffle Kabinet Menjelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle ketujuh kabinet Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan tidak sekadar berkaitan dengan evaluasi kinerja para menteri.
Menurut dia, reshuffle ketujuh justru menunjukkan Presiden Prabowo mulai memasuki fase konsolidasi pemerintahan.
"Ini bukan sekadar mengganti atau menggeser menteri yang dianggap kurang berkinerja. Prabowo sedang menata ulang orang-orang kepercayaannya," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (2/10).
Dia melihat ada empat kepentingan yang berjalan bersamaan dalam reshuffle tersebut.
Pertama, evaluasi terhadap kinerja kabinet. Kedua, penyesuaian struktur pemerintahan dengan kebutuhan baru.
Ketiga, penguatan koordinasi agar program pemerintah dapat dieksekusi lebih cepat.
"Keempat adalah konsolidasi politik. Prabowo ingin memastikan koordinasi dan loyalitas kebijakan lebih solid memasuki tahun ketiga pemerintahan," ujarnya.
Efriza juga melihat reshuffle tersebut sebagai upaya memperkuat posisi politik Prabowo di pemerintahannya sendiri.
Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai reshuffle ketujuh kabinet Presiden Prabowo menjelang dua tahun pemerintahan tidak sekadar berkaitan evaluasi.
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