4 Anak Meninggal Dunia Akibat Kebakaran Rumah di OKU Timur Sumsel

Anggota Polres OKU Timur membantu warga mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dalam musibah kebakaran di Desa Rasuan, Rabu. ANTARA/HO-Polres OKU Timur

jpnn.com - MARTAPURA - Kebakaran terjadi di salah satu rumah warga Desa Rasuan Dusun 9, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Akibat kebakaran itu, empat korban yang masih anak-anak dilaporkan meninggal dunia karena terjebak korban api di dalam rumah.

"Ada empat korban jiwa dalam musibah kebakaran sebuah rumah di Desa Rasuan dini hari tadi, sekitar pukul 01.30 WIB," kata Kapolsek Madang Suku I Iptu Dodi Mardani di Martapura, Sumsel, Rabu (1/10).

Dia menjelaskan bahwa kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik tersebut menghanguskan rumah milik Sudirman, warga setempat.

Saat peristiwa tersebut terjadi, Sudirman diketahui sedang berada di Desa Mengulak, sehingga rumahnya hanya ditempati oleh para korban.

"Korban yang tewas adalah Yoga (10), Aditiya Fernando (14), Aldri (13), dan Marson (13). Mereka masih duduk di bangku sekolah dasar dan menengah pertama," katanya.

Saat itu, pihaknya telah menerjunkan personel ke tempat kejadian perkara untuk membantu warga mengevakuasi korban dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.

"Kami juga memberikan pengamanan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ungkap Dodi.

Sementara, Kepala Dusun 9 Rizal (41) mengatakan  kobaran api tiba-tiba terlihat membesar di bagian tengah rumah hingga melahap habis bangunan kayu tersebut.

