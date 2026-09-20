4 Aspek Penting Menjaga Kesehatan Finansial,  Jangan Boros Ya!

jpnn.com, JAKARTA - Director Strategic Analytics & Insight NielsenIQ (NIQ) Indonesia Inggit Primadevi mengatakan terdapat empat aspek yang menjadi indikator untuk menjaga kesehatan finansial seseorang di kalangan anak muda.

Inggit menyebut pada hasil survey Financial FItness Index (FFI) 2026 yang dikeluarkan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) bersama NielsenIQ, menunjukkan adanya penurunan tipis angka kesehatan finansial anak muda.

Pada tahun ini skor FFI turun menjadi 39,4 dari 40,6 pada tahun sebelumnya.

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"Pentingnya anak muda tidak hanya memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan, tetapi juga memastikan pengelolaan tersebut mencakup kebutuhan saat ini hingga persiapan jangka panjang," kata Inggit di Jakarta, Jumat (18/9).

Kondisi ini menjadi tolok ukur bagaimana anak muda bisa memulai memperbaiki kesehatan finansialnya.

Pertama adalah aspek Financial Basic. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan rumah tangga, cicilan, utang, hingga kewajiban lainnya.

Inggit mengatakan fondasi keuangan perlu dipastikan kuat sebelum seseorang meningkatkan tujuan keuangan ke tahap berikutnya.

"Artinya, pendapatan perlu dikelola agar kebutuhan pokok dan kewajiban rutin tetap terpenuhi," kata dia.