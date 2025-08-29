4 Bahan Alami Ini Bikin Gigi Makin Kinclong

jpnn.com, JAKARTA - GIGI merupakan salah satu mahkota tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Gigi yang tidak sehat bisa menimbulkan masalah seperti bau mulut.

Tak perlu khawatir, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kamu bisa melakukan beberapa perawatan alami di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Hijau

Teh hijau bisa membantu menjaga kesehatan gigi Anda.

Teh hijau juga bisa membantu menghilangkan bintik-bintik putih dari gigi dengan nutrisi penting yang diperlukan untuk demineralisasi gigi.

Selain itu, teh hijau juga membantu mencegah penumpukan plak dan pembentukan bintik-bintik putih pada gigi.

Teh hijau adalah sumber fluoride yang sangat baik, menjadikannya bilas mulut yang sempurna untuk menggantikan obat kumur yang mengandung bahan kimia.