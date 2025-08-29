menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Bahan Alami Ini Bikin Gigi Makin Kinclong

4 Bahan Alami Ini Bikin Gigi Makin Kinclong

4 Bahan Alami Ini Bikin Gigi Makin Kinclong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi minyak kelapa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - GIGI merupakan salah satu mahkota tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Gigi yang tidak sehat bisa menimbulkan masalah seperti bau mulut.

Tak perlu khawatir, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kamu bisa melakukan beberapa perawatan alami di rumah.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh Hijau

Teh hijau bisa membantu menjaga kesehatan gigi Anda.

Teh hijau juga bisa membantu menghilangkan bintik-bintik putih dari gigi dengan nutrisi penting yang diperlukan untuk demineralisasi gigi.

Baca Juga:

Selain itu, teh hijau juga membantu mencegah penumpukan plak dan pembentukan bintik-bintik putih pada gigi.

Teh hijau adalah sumber fluoride yang sangat baik, menjadikannya bilas mulut yang sempurna untuk menggantikan obat kumur yang mengandung bahan kimia.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan gigi dan salah satunya ialah daun basil dan minyak mustard.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI