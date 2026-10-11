4 Bahan Alami untuk Atasi Ketiak Hitam
jpnn.com, JAKARTA - KETIAK hitam merupakan salah satu hal yang bisa membuat rasa percaya diri wanita menurun.
Penyebab kulit ketiak gelap terjadi karena penumpukan sel kulit mati atau sering mencukur bulu ketiak.
Selain itu, paparan bahan kimia dari deodoran juga bisa menggelapkan warna kulit ketiak.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jeruk nipis
Jeruk nipis mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu mencerahkan kulit ketiak hitam.
Cara pemakaiannya, belah jeruk nipis menjadi dua, lalu oleskan di bagian ketiak, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.
2. Kentang
Kentang bermanfaat sebagai pemutih alami ketiak yang gelap.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi kulit ketiak hitam dan salah satunya ialah jeruk nipis.
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