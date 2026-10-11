menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Bahan Alami untuk Atasi Ketiak Hitam

4 Bahan Alami untuk Atasi Ketiak Hitam

4 Bahan Alami untuk Atasi Ketiak Hitam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketiak hitam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KETIAK hitam merupakan salah satu hal yang bisa membuat rasa percaya diri wanita menurun.

Penyebab kulit ketiak gelap terjadi karena penumpukan sel kulit mati atau sering mencukur bulu ketiak.

Selain itu, paparan bahan kimia dari deodoran juga bisa menggelapkan warna kulit ketiak.

Baca Juga:

Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk nipis

Jeruk nipis mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu mencerahkan kulit ketiak hitam.

Baca Juga:

Cara pemakaiannya, belah jeruk nipis menjadi dua, lalu oleskan di bagian ketiak, tunggu hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.

2. Kentang

Kentang bermanfaat sebagai pemutih alami ketiak yang gelap.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi kulit ketiak hitam dan salah satunya ialah jeruk nipis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI