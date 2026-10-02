4 Bahan Alami untuk Meredakan Asam Lambung
Jumat, 02 Oktober 2026 – 07:46 WIB
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Untuk menurunkan asam lambung, ada beberapa bahan alami yang bisa membantu Anda.
Anda bahkan tidak perlu repot mencarinya karena banyak dari bahan-bahan alami ini bisa ditemukan di dapur.
Apa saja bahan-bahan tersebut dan seberapa ampuh khasiatnya?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Zat fenolik pada jahe diyakini bisa meredakan iritasi pada saluran cerna dan mencegah kontraksi otot lambung.
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Hal ini bisa mengurangi risiko naiknya asam lambung kembali ke kerongkongan.
Artinya, kemungkinan refluks asam lambung bisa dihindari dengan konsumsi jahe.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja akar manis.
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