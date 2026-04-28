4 Bahan Alami yang Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK hanya orang dewasa, anak juga harus memiliki daya tahan yang baik.

Hal ini tentunya akan membuat anak Anda terhindar dari serangan penyakit jika memiliki daya tahan tubuh yang baik.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kemangi

Kemangi merupakan salah satu bahan alami kaya akan fitonutrien, minyak esensial, dan vitamin A dan vitamin C, serta berguna dalam memperkuat kekebalan dan melawan infeksi bakteri.

Untuk mendapatkan manfaatnya, tambahkan beberapa lembar daun kemangi ke dalam sipper atau gelas air tempat anak meminum airnya.

2. Pala

Kualitas antimikroba yang kuat dan kemampuan meningkatkan kekebalan tubuh menjadi ciri khas pala.

Diberikan secara teratur dalam jumlah sedang, pala diyakini bermanfaat bagi bayi baru lahir dan bisa membantu tidur nyenyak serta mengobati batuk dan pilek.