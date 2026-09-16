4 Bahaya Jus Lidah Buaya, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Lidah buaya telah dianggap sebagai 'tanaman ajaib' di bidang kedokteran.
Tanaman ini tak lain adalah ramuan mujarab untuk kesehatan, kecantikan, dan perawatan kulit.
Itu karena kaya akan vitamin, mineral, dan enzim yang menjadikannya antioksidan dan agen antiinflamasi yang hebat.
Belakangan ini, jus lidah buaya juga semakin populer sebagai 'minuman kesehatan yang sempurna', tetapi benarkah demikian?
Apakah ada efek samping jus lidah buaya yang harus kita waspadai?
Terlepas dari manfaatnya, ada beberapa efek samping yang harus Anda waspadai jika ingin menggunakan lidah buaya.
Lidah buaya bisa menyebabkan kram perut, diare, urin merah, hepatitis, ketergantungan, atau memperburuk sembelit.
Ada beberapa efek samping lidah buaya yang tidak baik bagi kesehatan tubuh dan tidak baik untuk penderita penyakit kronis ini.
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