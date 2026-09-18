4 Bahaya Makan Buah Kering Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering sering digunakan sebagai salah satu bahan dalam beberapa hidangan manis, seperti kue.

Kacang-kacangan dan buah kering mungkin merupakan makanan super tertua dan tradisional yang direkomendasikan untuk kesehatan dan kesejahteraan optimal.

Dikemas dengan kebaikan protein, zat besi, magnesium, lemak sehat, vitamin B, dan serat, sumber nutrisi ini wajib ada dalam diet Anda.

Namun, banyak orang percaya bahwa buah kering tidak sehat dan tinggi gula.

Benar atau salah? Meskipun asumsi ini tidak sepenuhnya benar, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, buah kering juga bisa memiliki beberapa kekurangan.

Sebagian besar ahli kesehatan dan ahli gizi menyarankan orang untuk mengonsumsi segenggam buah kering, kacang-kacangan, dan biji-bijian secara teratur.

Tidak diragukan lagi bahwa buah kering adalah alternatif yang sempurna untuk camilan.

Buah kering sangat sehat dan bergizi, tetapi bukan berarti Anda bisa mengonsumsi buah kering secara berlebihan tanpa berpikir panjang, karena dapat membahayakan kesehatan jika tidak dikonsumsi dalam jumlah sedang.