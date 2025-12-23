4 Bahaya Makan Buah Manggis Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah dengan rasa manis kesukaan banyak orang.
Buah manggis yang memiliki kadungan antiinflamasi dan antioksidan, membuat buah ini menjadi salah satu buruan masyarakat.
Namun, manggis ternyata memiliki efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyebabkan Reaksi Alergi
Mengonsumsi buah manggis bisa menyebabkan reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bengkak dan ruam pada penderita hipersensitif.
Tak hanya itu, buah manggis juga bisa menyebabkan gejala serius seperti pembengkakan mulut, bibir atau tenggorokan, sesak pada dada atau nyeri.
Gejala-gejala ini tidak boleh diabaikan dan konsumsi buah manggis harus segera dihentikan secepatnya.
2. Menghambat Proses Pembekuan Darah
Tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk mencegah pendarahan.
Ada beberapa efek samping makan buah manggis secara berlebihan untuk kesehatan dan tidak baik untuk penderita penyakit ini.
