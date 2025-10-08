4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang kaya kana berbagai kandungan nutrisi.
Buah dari pohon palem ini bisa dikonsumsi langsung, tetapi umumnya melalui proses pengeringan terlebih dahulu.
Bahkan, tidak sedikit orang yang mengolah kurma menjadi smoothies atau menambahkannya pada es krim atau penganan manis lainnya.
Kandungan serat dan kalori yang tinggi dalam kurma memang baik untuk tubuh.
Akan tetapi, keduanya bisa menjadi bumerang bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak.
Mulai dari kenaikan badan hingga gangguan pada pencernaan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan risiko diabetes
Rasa manis yang ada di buah kurma juga bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes.
Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah kurma secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja diare.
