menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

4 Bahaya Makan Kurma Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kurma. Foto: HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang kaya kana berbagai kandungan nutrisi.

Buah dari pohon palem ini bisa dikonsumsi langsung, tetapi umumnya melalui proses pengeringan terlebih dahulu.

Bahkan, tidak sedikit orang yang mengolah kurma menjadi smoothies atau menambahkannya pada es krim atau penganan manis lainnya.

Baca Juga:

Kandungan serat dan kalori yang tinggi dalam kurma memang baik untuk tubuh.

Akan tetapi, keduanya bisa menjadi bumerang bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu banyak.

Mulai dari kenaikan badan hingga gangguan pada pencernaan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan risiko diabetes

Rasa manis yang ada di buah kurma juga bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah kurma secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja diare.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI