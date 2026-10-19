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4 Bahaya Makan Mentimun Berlebihan, Mengandung Senyawa Beracun

4 Bahaya Makan Mentimun Berlebihan, Mengandung Senyawa Beracun
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Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa mentimun mengandung senyawa yang bisa beracun untuk kesehatan.

Mengonsumsi mentimun secara berlebihan ternyata bisa menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung senyawa beracun

Menurut berbagai studi, kandungan mentimun, seperti cucurbitacin dan tetracylic triterpenoid, bisa menimbulkan efek racun di dalam tubuh.

Kedua senyawa inilah yang memberikan sedikit rasa pahit ketika dikonsumsi.

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Para ahli bahkan menyatakan bahwa makan mentimun terlalu berlebihan bisa mengancam nyawa.

Maka dari itu, batasi porsi mentimun dan jangan berlebihan dalam memakannya.

Ada beberapa bahaya makan mentimun secara berlebihan untuk tubuh dan salah satunya ialah mengandung senyawa beracun.

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