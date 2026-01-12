4 Bahaya Mengonsumsi Minyak Ikan Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - MINYAK ikan merupakan salah satu suplemen yang banyak dikonsumsi.
Namun, berlebihan mengonsumsi minyak ikan juga tidak baik untuk kesehatan tubuh.
Minyak ikan mengandung docosahexaenoic acid atau DHA untuk menunjang perkembangan sistem saraf manusia.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gula darah tinggi
Konsumsi minyak ikan berlebih bisa menaikan kadar gula darah.
Asupan 8 gram asam lemak omega-3 setiap hari mampu meningkatkan 22 persen gula hingga menyebabkan seseorang mengidap penyakit diabetes tipe-2.
Maka, sangat disarankan konsumsi minyak ikan sesuai kebutuhan saja.
2. Pendarahan
Gusi berdarah dan mimisan bisa menjadi salah satu efek samping kelebihan minyak ikan dalam tubuh.
Ada beberapa efek samping mengonsumsi minyak ikan secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.
