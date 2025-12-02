4 Bahaya Minum Air Lemon Berlebihan, Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Banyak orang suka mengonsumsi air lemon untuk detoksifikasi atau menurunkan berat badan.
Air lemon memang mengandung vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh.
Selain itu, air dengan irisan lemon mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh, antara lain potasium, dan serat.
Namun, minuman tersebut bisa menimbulkan efek samping berbahaya jika terlalu sering dikonsumsi.
Alhasil, minuman tersebut jadi racun dalam tubuh dan menimbulkan beragam masalah pada kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sakit perut
Terlalu banyak minum air hangat yang ditambah perasan lemon, ternyata juga berbahaya buat perut kita karena kandungan asamnya yang tinggi.
Ada beberapa efek samping mengonsumsi air lemon secara berlebihan untuk tubuh dan salah satunya bisa memicu migrain.
